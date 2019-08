Un Binck Bank Tour entre traditions et innovation

Entre Beveren et Grammont, la 15e édition du Binck Bank Tour cherchera le successeur du talentueux Mohoric parmi une brochette bien garnie de prétendants. L’ancien Tour du Benelux s’offre à nouveau un plateau prestigieux de Gilbert à Van Avermaet en passant par Wellens ou Naesen mais c’est peut-être dans les rangs des sprinters que l’on retrouve le plus de qualité. Il est vrai que le parcours devrait leur sourire dès la première étape et l’arrivée à Hulst. La première occasion d’un affrontement royal entre Groenewegen, Bennett, ou autre Démarre arbitré par la jeune garde emmenée par Philipsen, Bauhaus ou Halvorsen. Un premier sprint à condition que le vent ne soit pas de la partie en Zélande sans quoi on risquerait d’assister au festival des bordures.

Ardooie et Aalter accueillent les deux autres étapes de ce début de semaine, comme d’habitude serait-on tenté de dire, avec sans doute ici aussi des sprints en conclusion d’étapes planes.