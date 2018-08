Un anniversaire bien coûteux pour Johan Bruyneel

L'ancien directeur sportif de Lance Armstrong, Johan Bruyneel, doit rembourser 1,2 million de dollars au gouvernement américain après qu'une enquête ait révélé des cas de dopage et de fraude entre les années 2000 et 2004. Une sacrée note pour le Flandrien qui fête ce jeudi ses 54 ans.

Bruyneel et Armstrong étaient dans le collimateur du False Claims Act aux États-Unis, à la suite des révélations de l'ancien coéquipier de Lance Armstrong, Floyd Landis. Celui-ci a expliqué comment les contribuables avaient été trompés via le parrainage de l'équipe d'Armstrong par le service postal des États-Unis, US Postal, jusqu'en 2004.

Armstrong a remporté le Tour de France sept fois de suite, titres dont il a été déchu après une décision de l'Agence américaine antidopage (USADA) en 2012.

L’affaire a duré cinq ans. En avril, M. Armstrong a accepté de payer 6,65 millions de dollars pour régler le gouvernement. 2,75 millions de dollars ont été versés à Landis en vertu des règles du gouvernement fédéral en matière de dénonciation. Les 3,9 millions restants sont allés au gouvernement.

L'ancien cycliste et manager belge Johan Bruyneel doit verser 1,2 million de dollars, a ordonné mercredi un juge fédéral. Il doit aussi payer 369 000 dollars de plus en sanctions civiles, ce qui pourrait être évité étant donné qu’il est un citoyen étranger vivant à l’étranger. En effet, le Flandrien de 54 ans vit à Madrid depuis quelques temps.

"Cette décision marque la fin d’un procès intenté par Floyd Landis et le gouvernement fédéral pour récupérer les sommes versées par le service postal américain pour parrainer une équipe cycliste professionnelle avec Lance Armstrong", a écrit le juge Christopher Cooper.

Armstrong a admis s'être dopé en 2013. Dans la décision motivée de l'USADA, il a été prouvé qu'il abusait de la testostérone, de l'EPO et des transfusions sanguines de 1999 à 2005 lorsqu'il a remporté ses sept titres.

Ses anciens coéquipiers ont témoigné contre lui. Ils ont confirmé son régime de dopage et son influence sur les équipes US Postal et Discovery Channel et ses encouragements à suivre ses pratiques interdites.

US Postal Service a déboursé 32,3 millions de dollars pour sponsoriser l’équipe de Bruyneel et Armstrong de 2000 à 2004. La réputée loi, le False Claims Act exigeait une amende de près de 100 millions de dollars contre l'Américain, mais Lance Armstrong, 46 ans, s'en est sorti en réglant une somme de 6,65 millions de dollars reversée au gouvernement.

Bruyneel "a dirigé et facilité" le programme de dopage avec l'équipe du service postal américain. Le juge a écrit qu'il avait reçu 2 047 833 dollars de salaire et de primes lorsque US Postal avait sponsorisé l'équipe. Il doit donc payer 60% de son salaire perçu à l'époque.

"[Nous sommes] très satisfaits du précédent créé par cette affaire, qui a amené un athlète dopant à être tenu responsable pour des millions de dollars envers un sponsor", a déclaré à l'avocat de Landis, Paul Scott.

"Ce résultat envoie un message simple et clair à ceux qui envisagent la même conduite. Le dopage et la tricherie peuvent vous faire prendre une longueur d'avance sur le peloton, mais tôt ou tard, la justice vous rattrapera."

Une chose est sûre : Johan Bruyneel se souviendra à vie de son 54e anniversaire.