UAE Tour : Rickaert et Vermeersch doivent encore rester malgré un 3e test négatif

Jonas Rickaert et Gianni Vermeersch, les deux derniers coureurs de la formation Alpecin-Fenix encore en quarantaine aux Emirats arabes unis, ont été testés négatifs au coronavirus pour la troisième fois de suite. Les deux Belges doivent cependant encore attendre le feu vert des autorités sanitaires pour rentrer au pays, a communiqué la formation ProTeams mercredi.

Jonas Rickaert et Gianni Vermeersch ont été testés négatifs mardi et ce pour la troisième fois depuis leur arrivée aux Emirats arabes unis pour le Tour du même nom, la première course du WorldTour de la saison.

Alpecin-Fenix avait décidé de se retirer de la course lundi en raison d'un test positif au Covid-19 de l'un des membres de son staff.

Tous les coureurs testés négatifs - Mathieu van der Poel, Louis Vervaeke, Roy Jans, Jasper Philipsen et Kristian Sbaragli - ont pu rentrer chez eux, mais Jonas Rickaert et Gianni Vermeersch, considérés comme "cas contacts" doivent eux, ainsi que d'autres membres du staff, observer une quarantaine dans leur hôtel.

L'équipe Alpecin-Fenix n'a pas encore de date concernant leur retour chez eux et "continue à respecter les mesures sanitaire et de sécurité à Abu Dhabi", peut-on lire encore dans son communiqué.



Belga