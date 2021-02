UAE Tour : Pogacar vainqueur au sommet de Jebel Hafeet, Froome perd 5 minutes

L'ascension finale de 10,6 km à 6,9 pour cent de moyenne et des passages à près de 10 pour cent, a vu le leader slovène Tadej Pogacar et le vainqueur sortant Adam Yates s'isoler en tête à près de 4 kilomètres du but alors que Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) ne parvenait pas à suivre le rythme.

Leader, Tadej Pogacar (Team Emirates) a dompté mardi l'ascension finale de la 3e étape du Tour des Émirats arabes unis, premier rendez-vous WorldTour de la saison. Après 166 kilomètres entre Al Ain Strata Manufacturing et Jebel Hafeet, le Slovène s'est montré plus véloce qu' Adam Yates (INEOS-Grenadiers) dans un sprint à deux. Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) a fini à une belle 5e place.

‍ | Tadej Pogacar wint opnieuw op de Jebel Hafeet De Sloveen klopt Yates in de #UAETour ! pic.twitter.com/riAO4jv9eM

Vainqueur de cette même étape en 2020, Yates n'a pas été capable de suivre Pogacar dans la finale. Le lauréat du Tour de France 2020 a fait étalage de ses qualités de vitesse dans les derniers hectomètres pour signer son premier succès de la saison, le 18e de sa carrière.

Côté belge, Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) s'est illustré en effectuant une très belle montée finale. Le coureur de 23 ans, déjà très en vue sur la Vuelta 2020, a terminé 5e dans un groupe avec Sergio Higuita (EF Education - Nippo), 3e, Emmanuel Buchmann, 4e, et Almeida, 6e.

Parmi les perdants du jour, on peut citer Christopher Froome. Pour son premier test en 'montagne' de la saison, le Britannique s'est complètement troué en lâchant 5 minutes pour terminer à la 40e place. Il y a encore du boulot avant de revenir en forme. Moins inquiets, Sepp Kuss (11e à 1:09),Vincenzo Nibali (13e à 1:26) Louis Meintjes (16e à 1:26) et Rafal Majka (22e à 2:11) se sont également montrés trop courts pour suivre les meilleurs. Alejandro Valverde a lui terminé à plus de 7 minutes

Au général, Pogacar compte désormais 43 secondes d'avance sur Yates. Almeida est 3e à 1:03.

►►► À lire aussi : Mathieu van der Poel et quatre coéquipiers, testés négatif, sur le chemin du retour

►►► À lire aussi : UAE Tour : Terrible chute d’Antonio Tiberi dans les derniers mètres du chrono

►►► À lire aussi : Lotto Soudal avec Gilbert et Wellens en leaders au Circuit Het Nieuwsblad

Deux coureurs ont longtemps coloré cette troisième étape. En effet, Thomas De Gendt (Lotto Soudal), dans son exercice favori et accompagné de Tony Gallopin (AG2R Citroën), est parti en début de course. Le duo a compté jusqu'à 6:30 d'avance sur la meute. Le Belge a été repris au pied de la montée finale, le Français a résisté 2,5 kilomètres de plus.

Lundi, la course a été marquée par le retrait d'Alpecin-Fenix et de Mathieu van der Poel, leader après sa victoire dans l'étape initiale dimanche, après un test positif au coronavirus d'un membre de l'encadrement de l'équipe belge.

Mercredi, la quatrième étape verra le peloton effectuer une boucle de 204 kilomètres autour d'Al Marjan Island. Le bouquet est promis à un sprinteur au terme d'une journée pauvre en dénivelé. Le successeur d'Adam Yates, vainqueur final en 2020, sera connu samedi.