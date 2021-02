UAE Tour : Ganna remporte le chrono, Pogacar prend le maillot de leader

Filippo Ganna (Ineos) a remporté la deuxième étape de l’UAE Tour, un chrono individuel de 13 km. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 4e de l’étape, est le nouveau leader de la course.



Filippo Ganna est le meilleur coureur contre-la-montre de la planète en ce moment. Il en a fait une nouvelle démonstration ce mardi lors du chrono du Tour des Emirats Arabes Unis. Le champion du monde de la spécialité remporte déjà sa troisième victoire de la saison après son doublé à l’Étoile de Bessèges.



Il a devancé de 14 secondes Stefan Bissegger (EF Education First) et de 21 secondes Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates). Pogacar a lui concédé 24 secondes au vainqueur du jour.



Au Général, le Slovène compte 5 secondes d’avance sur Joao Almeida et 18 sur Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step).



Mathieu van der Poel, vainqueur de la première étape, a été contraint de quitter l’épreuve en raison d’un test positif au Covid-19 au sein de sa formation. Il a été accompagné par l’ensemble de l’équipe Alpecin Fenix.