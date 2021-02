UAE Tour: 50e victoire pro pour Sam Bennett sur la 4e étape

L'Irlandais Sam Bennett s'est imposé au sprint sur la 4e étape de l'UAE Tour, le Tour des Emirats Arabes Unis. Le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step s'est montré le plus véloce et a devancé avec une certaine aisance le Néerlandais David Dekker et l'Australien Caleb Ewan. Le top 5 est complété par le duo italien Elia Viviani - Matteo Moschetti.

Bennett a ainsi décroché la 50e victoire de sa carrière, la 3e de l'équipe Deceuninck-Quick Step cette saison. "On pensait bien sûr depuis quelques jours à cette occasion de gagner au sprint, le premier de la saison pour moi. J'étais un peu nerveux dans les derniers kilomètres", a expliqué Sam Bennett, 30 ans.

"J'ai juste pensé à suivre les gars. Ils ont chacun fait un job fantastique et je suis très fier d'avoir pu finir le job. Aujourd'hui, c'est la 50e victoire professionnelle de ma carrière. C'est super de la faire pour mon premier succès de la saison. Je veux juste remercier mes coéquipiers pour leur magnifique travail aujourd'hui."

Vainqueur mardi au sommet de Jebel Hafeet, Tadej Pogacar conserve son maillot de leader.