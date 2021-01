UAE Tour : 1er rendez-vous WorldTour hors-Europe avec 19 équipes et Alpecin

Les dix-neuf équipes du WorldTour cycliste seront au départ du Tour des Émirats arabes unis, prévu du 21 au 27 février, annoncé l'organisation jeudi. Alpecin-Fenix recevra également un ticket de départ pour la première course du WorldTour de 2021 en tant que ProTeam la mieux classée en 2020.

C'est la première fois que le Tour des Émirats arabes unis, qui en est à sa troisième édition, peut accueillir toutes les WorldTeams parmi lesquelles les trois belges : Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal et Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Un vrai succès pour les organisateurs alors que les premières courses hors-Europe ont été annulées à cause du coronavirus. Le Tour Down Under, le Tour de San Juan, la Cadel Evans Great Ocean Race et le Tour de Colombie sont en effet passés à la trappe en ce début de saison. Le Saoudi Tour (02/02 au 06/02) et le Tour d'Oman (09/02 au 16/02) pourraient entre-temps devenir les deux premières courses hors-Europe qui accueilleront des équipes World-Tour.

L'année dernière le Britannique Adam Yates était en tête après la 5e étape au moment où la course a été arrêtée prématurément le 27 février en raison du coronavirus qui était apparu dans le peloton. En 2019, la victoire était revenue à Primoz Roglic.