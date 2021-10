UAE Team Emirates s’associe à Alé BTC Ljubljana pour former une équipe féminine

UAE Team Emirates, qui compte notamment dans ses rangs Tadej Pogacar, se conjuguera au féminin dès la saison 2022. Pour mettre cette équipe sur pied aussi rapidement, la formation des Émirats va s’associer à une structure existante dans le peloton des dames : Alé BTC Ljubljana.



"Nous sommes heureux d’annoncer que nous allons travailler à la création d’une équipe féminine pour concourir au niveau mondial", explique Mauro Gianetti, le patron sportif d’UAE. Cette une étape supplémentaire dans le projet d’UAE qui vise à développer le cyclisme depuis 2017. "Avec Alé BTC Ljubljana, nous avons trouvé l’opportunité que nous cherchions".



Reste à finaliser le dossier et à obtenir la licence World Tour pour la saison 2022. On imagine qu’UAE puisera dans le noyau actuel (Marta Bastianelli, Boogaard, Bujak, Chursina, Garcia, …). Même si toutes les coureuses du rooster 2021 arrivaient en fin de contrat.



UAE Team Emirates s’inscrit dans la lignée d’autres formations World Tour masculines également actives le cyclisme féminin. C’est déjà le cas de Team BikeExchange, FDJ, Movistar, Trek-Segaredo, DSM et Cofidis qui fera aussi ses débuts en 2022.