UAE Team Emirates joue la carte Philipsen au GP de l'Escaut

Jasper Philipsen sera le leader de l'équipe UAE Team Emirates lors de la 107e édition du Grand Prix de l'Escaut (1.HC), la plus ancienne des classiques cyclistes flamandes, qui se dispute mercredi sur la distance de 202,3 kilomètres entre Terneuzen, aux Pays-Bas, et Schoten.

Le sprinter de 21 ans, vainqueur de la 5e étape du Tour Down Under, aura en effet, au même titre que l'Italien Simone Consonni, le statut de coureur protégé, au départ de la course.

Les autres sélecionnés sont le Suisse Tom Bohli, l'Italien Roberto Ferrari et les Portugais Ivo Oliveira et Rui Oliveira.

"Le vent va rendre l'épreuve très difficile", prévoit le directeur sportif d'UAE Emirates Alan Peiper. "Il se pourrait même que pour une fois, cette course ne se termine pas par un sprint massif, comme il est de tradition. Consonni et Philipsen sont nos leaders. Le reste de l'équipe va travailler pour eux..."