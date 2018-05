Tweeter ou pédaler, il faut (parfois) choisir

Des outils merveilleux et dangereux à la fois... Combien de coureurs, énervés, "bouffés" par leur impulsivité, n’ont-ils pas publié des commentaires ou des photos après une course alors qu’ils auraient mieux fait de s’abstenir ? Un sportif professionnel est un employé payé par un ou des sponsors dont il doit représenter l’image le plus respectueusement possible. On connaît des attachés de presse qui s’arrachent parfois les cheveux en découvrant les publications de leurs coureurs !

Il y a vingt ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Il y a dix ans, ils touchaient, à la grosse louche, la moitié de la population. Aujourd'hui, ils sont devenus incontournables dans la vie de tous les jours. Et le monde sportif n'y échappe pas, que du contraire ! Pour communiquer désormais, les sportifs de haut niveau utilisent prioritairement Facebook, Twitter ou encore Instagram. Et les cyclistes ne sont pas les derniers à ce petit jeu-là ! Le Champion du Monde Peter Sagan compte 861.000 followers sur Twitter. Philippe Gilbert a 137.000 abonnés sur Instagram. 61.000 personnes sont "amies" avec Greg Van Avermaet sur Facebook.

"Il faut faire attention quand on se lâche"

Ludovic Robeet, 23 ans, alias robeet­_ludovic_ sur Instagram

"Les réseaux sociaux, c’est vraiment l’endroit où il faut faire attention. Il ne faut pas mettre des trucs négatifs et bien réfléchir avant de poster un truc et d’écrire une phrase en-dessous. Quand on voit dans les médias ce qu’a publié le joueur de foot Nainggolan... il a posté des vidéos de lui en train de faire la fête ! Vous savez, pendant la coupure d’entre-saison, on a le droit d’un peu se lâcher. Mais il faut faire attention comment on le fait ! On sait qu’il y a le vélo derrière et qu’on ne peut pas faire n’importe quoi."

Julien Stassen, 29 ans, alias @tchang­_stassen sur Twitter

"Les réseaux sociaux, c’est pas mal ! Chaque coureur peut transmettre les informations qu’il veut transmettre. Je n’irais pas jusqu’à dire que le coureur peut faire sa pub mais il peut au moins donner au grand public les infos de course, d’entraînement, etc. Moi, j’aime bien de temps en temps faire un tweet. Je pense que les grands champions sont obligés d’y être. C’est différent pour les sportifs moins connus... je ne suis pas sûr, par exemple, qu’ils signeront plus facilement un contrat parce qu’ils sont sur Twitter. Mais au niveau publicitaire, pour les très grands champions, là oui, ça peut être un plus !"