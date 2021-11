Trophée X2O : Eli Iserbyt remporte le cyclocross du Koppenberg, Honsinger s'impose chez les dames

Eli Iserbyt a remporté le cyclocross du Koppenberg, première des huit manches du Trophée X2O, lundi à Audenaerde. L'Américaine Clara Honsinger s'est elle imposée chez les dames.

Vainqueur en 2019 et 2020, Iserbyt s'est imposé pour la troisième fois de suite au sommet du Koppenberg au terme d'un effort en solitaire. Rapidement esseulé en tête de la course avec Toon Aerts, le champion d'Europe en titre profitait d'une chute de son concurrent pour filer seul vers la victoire.

Iserbyt s'est imposé avec 24 secondes d'avance sur Toon Aerts et 1:18 sur le Néerlandais Lars van der Haar. Le Néerlandais Corné van Kessel et Toon Vandebosch complètent le top 5.

Au classement général, Iserbyt profite des bonifications du sprint bonus pour compter 29 secondes d'avance sur Toon Aerts et 1:33 sur Van der Haar.

Chez les dames, l'Américaine Clara Honsinger s'est montrée la plus rapide avec 12 secondes d'avance sur la Néerlandaise Denise Betsema et 35 sur la Hongroise Kata Blankva Vas, qui s'était imposée dimanche en Coupe du monde à Overijse. Marion Norbert-Riberolle termine 13e et meilleure Belge.

Au classement général, Honsinger occupe la tête avec 7 secondes d'avance sur Betsema et 45 sur Vas grâce aux bonifications du sprint bonus.

Du côté des espoirs messieurs, le Néerlandais Pim Ronhaar s'est imposé devant le Britannique Cameron Mason deuxième et Thibau Nys, troisième. Nys disputait sa première course depuis sa fracture de la clavicule encourue lors de la 1re manche de la Coupe du monde de cyclocross à Waterloo aux Etats-Unis le 10 octobre dernier.