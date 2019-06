Troisième place et maillot blanc pour Wout van Aert au Dauphiné

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a pris la 3e place du Critérium du Dauphiné (WorldTour) disputée entre Aurillac et Jussac sur 142 km dimanche. Il est monté sur la 3e marche du podium aux côtés du vainqueur, le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) et Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), 2e, ce qui lui permet d'enfiler le maillot blanc du meilleur jeune.

"C'est vraiment un très bon début, de me retrouver avec le maillot blanc à la fin de la première étape", déclare Wout van Aert, 24 ans. "La journée s'est bien passée, j'ai surtout réussi à garder de l'énergie pour pouvoir être acteur dans le final et ça s'est plutôt bien passé. J'aurais peut-être pu faire mieux, mon sprint n'était pas parfait, notamment parque j'ai un peu ralenti dans le dernier virage lorsqu'Alaphilippe était en train d'emmener Gilbert. Mais au final c'est une belle place, cela confirme que je suis en forme et s'il y a d'autres opportunités je retenterai ma chance".