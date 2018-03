Troisième médaille pour Hoet et Monsieur aux Mondiaux paralympiques de cyclisme sur piste

Le duo féminin constitué de Griet Hoet, malvoyante, et de sa guide Anneleen Monsieur est monté sur la troisième marche du podium du sprint (200m) lors de la 4e et dernière journée des championnats du monde de paracyclisme sur piste à Rio de Janeiro, dimanche, au Brésil. C'est la sixième médaille de l'équipe belge, la troisième du duo Hoet/Monsieur.

Hoet et Monsieur avaient déjà décroché l'argent vendredi lors du 3km poursuite individuelle et le bronze du 1 km contre-la-montre samedi.

Diederick Schelfhout, Niels Verschaeren et Kris Bosmans ont été éliminés en qualifications du sprint par équipes (750m). Avec le cinquième temps, ils ont manqué de peu la qualification, les quatre premiers accédant aux demi-finales.

Schelfhout s'est classé onzième en finale du scratch (classe C1-3).

Le Team Belgium totalise six médailles au terme de ces Mondiaux. Vendredi, Diederick Schelfhout et Kris Bosmans ont remporté les médailles d'argent et du bronze du 1km contre-la-montre (classe C3). Jeudi, Diederick Schelfhout avait déjà terminé 2e du 3km poursuite individuelle.