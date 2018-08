Trois sur trois pour Démare, intraitable au sprint, au Tour Poitou-Charentes

Arnaud Démare a réalisé le triplé lors de la troisième étape du Tour Poitou-Charentes (Fra/2.1), jeudi, entre Gençay et Couhé (97,9 km). Le Français de la formation Groupama-FDJ avait déjà gagné les deux premières étapes au sprint.

Partis en tout début de course, les Français Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale) et Franck Bonnamour (Fortuneo-Samsic) et l'Italien Alessandro Fedeli (Delko Marseille-Provence KTM) ont animé l'étape.

Leur avance n'a cependant pas dépassé 1:30. Les échappés ont été repris à un peu plus de 2 km de l'arrivée.

Vainqueur des deux premières étapes, Démare n'a laissé aucune chance à ses adversaires, s'imposant avec plusieurs mètres d'avance sur l'Italien Matteo Malucelli (Androni Giocattoli-Sidermec). Le Français Hugo Hofstetter (Cofidis) a pris la troisième place. C'est le même podium qu'au terme de la deuxième étape mercredi.

Démare égale la performance de Nacer Bouhanni, également vainqueur de trois étapes de suite en 2013. Il signe la 53e victoire de sa carrière, la 6e de sa saison. Le Français s'est également adjugé cette année une étape de Paris-Nice, du Tour de Suisse et du Tour de France.

Démare conforte sa première place au général avant la 4e étape, un contre-la-montre individuel de 22,9 km entre Champagné-Saint-Hilaire et Couhé, programmé dans l'après-midi.

Le Tour Poitou-Charentes s'achève vendredi par une étape de 156,6 km entre Brioux-sur-Boutonne et Poitiers. Le Danois Mads Pedersen est le tenant du titre.