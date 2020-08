Trois questions à Cyril : "Impatient de voir Van Aert au Tour des Flandres"

Wout Van Aert s’est adjugé le premier 'Monument' de sa carrière samedi sur Milan-Sanremo en devançant de justesse Julian Alaphilippe. Une deuxième victoire en une semaine pour le coureur Belge après son succès sur les Strade Bianche. Cyril Saugrain et Rodrigo Beenkens sont revenus sur cet exploit pour la traditionnelle séquence "Trois questions à Cyril".

Est-ce que le plus fort a gagné aujourd’hui ?

"On avait clairement les deux hommes les plus forts devant. Wout a montré dans le sprint final qu’il était le plus fort. Il a été celui qui a eu le plus de puissance dans cette dernière ligne droite."