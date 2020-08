Trois questions à Cyril : "Bernal n'est pas venu pour gagner le Dauphiné, mais pour se rassurer, chacun doit être focus sur sa préparation"

Davide Formolo a remporté la 3e étape du Critérium du Dauphiné devant le maillot jaune Roglic de 33 secondes qui reste premier au classement. L’Italien a fait un super numéro dans l’étape en partant au kilomètre 30.

"Il a été l’auteur d’un exploit car il fallait quand même tenir. On avait un écart qui n’était pas très grand quand on a commencé à grimper le col de la Madeleine. L’Italien a pourtant fait l’effort sans toutefois créer un écart définitif. Et il a bien résisté dans la vallée. Il n’a pas perdu trop de temps, mais c’est surtout dans l’ascension finale où il m’a épaté. Il ne s’est pas écrasé. C’est monté au tempo derrière et c’est donc un super exploit pour Formolo. J’aurais été déçu qu’il se fasse rattraper dans le dernier kilomètre", a souligné Cyril Saugrain.

Et notre consultant d’ajouter sur Primoz Roglic qui conforte son maillot Jaune : "Il reprend du temps sans toutefois assommer le Dauphiné car il reste deux grosses étapes de montagne. D’ailleurs aujourd’hui, il n’y a pas eu de grosses attaques, mais plutôt un contrôle régulier de la course. Jumbo Visma a roulé jusqu’à deux kilomètres de l’arrivée. Les équipiers de Roglic ont contrôlé, c’est une belle maîtrise. Et même s’il n’a que quelques secondes d’avance sur Pinot, Jumbo Visma fait encore une démonstration de force."

A l’inverse, si Jumbo Visma a montré un excellent visage encore une fois, ce n’est pas le cas d’Ineos. Froome perd encore plus de 15 minutes et Thomas lâché aussi. Et surtout le leader, Bernal perd encore un peu de temps.

Mais, pour Cyril Saugrain, "ce n’est pas inquiétant, mais c’est vrai que c’est surprenant. Bernal était en difficulté hier et aujourd’hui, il a légèrement décroché. Ce sont des signes et dans la bataille psychologique, c’est Roglic qui prend l’avantage. Mais le Tour n’est pas encore tout de suite. Et il faudra être en forme à la fin du Tour qui est dans 5-6 semaines. Il ne faut pas s’inquiéter, mais il faudra être devant à Paris. Bernal n’était pas venu pour gagner le Dauphiné, mais pour se rassurer. Ce n’est peut-être pas le cas, mais chacun doit être focus sur sa préparation et puis rendez-vous au Tour."

Primoz Roglic conserve la tête du classement général où il devance Pinot de 14 secondes et Buchmann de 20 secondes. Ce samedi, la 4e étape sera encore montagneuse. Longue de 153,5 kilomètres, elle reliera Ugine à Mégève.