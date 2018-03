Trois nouvelles médailles belges aux Mondiaux de paracyclisme

Les Belges ont décroché trois médailles, deux en argent et une en bronze, en l'espace d'un quart d'heure vendredi lors de la 2e journée des championnats du monde de paracyclisme sur piste à Rio de Janeiro, au Brésil. Diederick Schelfhout et Kris Bosmans ont remporté les médailles d'argent et de bronze du 1km contre-la-montre (classe C3).



Quelques minutes plus tard, chez les femmes, Griet Hoet (malvoyante), guidée par Anneleen Monsieur, a pris la médaille d'argent du 3km poursuite individuelle (classe B).



Trois Belges étaient engagés dans le km contre-la-montre chez les hommes vendredi: Ewoud Vromant (C2, amputation fémorale), Diederick Schelfhout (classe C3, dysfonctionnement nerveux et musculaire) et Kris Bosmans (C3, hémiplégie).



En classe C2, Ewoud Vromant a pris la 11e place de la compétition, avec un nouveau record de Belgique (1:21.012). En classe C3, Diederick Schelfhout était le premier belge à s'élancer. Il a clôturé son kilomètre en 1:10.581 et prit temporairement la première place du concours. Kris Bosmans rentrait ensuite en action pour sa première épreuve du concours. Il s'est classé provisoirement à la deuxième place en 1.10.910. Seul l'Américain Berenyi a réalisé ensuite un meilleur temps.



Schelfhout et Bosmans se sont donc emparés des médailles d'argent et de bronze. C'est une deuxième médaille d'argent pour Diederick Schelfhout, qui avait terminé 2e du 3km poursuite individuelle jeudi.



Chez les dames, le tandem féminin constitué de Griet Hoet et Anneleen Monsieur a terminé deuxième des qualifications du 3km poursuite individuelle (classe B) vendredi matin. Seules les Britanniques Lora Fachie (B) et Corrine Hall avaient été plus rapides. Le tandem belge avait remporté le bronze sur cette épreuve l'année passée. Samedi, le tandem féminin disputera le 1km contre-la-montre.