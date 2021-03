La 45ème édition des Trois Jours de La Panne, devenus une course d'un jour en 2018 et rebaptisés Classic Brugge-De Panne, devrait faire la part belle aux sprinteurs ce mercredi. Qui succédera à Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step), vainqueur en 2020 après une course haletante et perturbée par les bourrasques de vent ? Réponse en direct vidéo !

Le 21 octobre dernier, trois jours après le Tour des Flandres, les Trois Jours de La Panne mettaient un terme à une saison cycliste très particulière sur le sol belge.

L'épreuve flandrienne a récupéré une place plus traditionnelle au calendrier, et les animateurs de l'édition 2021 ne seront pas ceux d'il y a cinq mois : deux des trois coureurs présents sur le podium en 2020, Yves Lampaert et Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ne sont pas de la partie. Quant à Tim Declercq (Deceuninck - Quick-Step), deuxième l'an dernier, il a été rappelé en catastrophe pour remplacer son coéquipier Iljo Keisse.

Yves Lampaert ne défend donc pas son titre, mais le Wolfpack est bien représenté avec des coureurs très véloces au départ comme Sam Bennett, Alvaro Hodeg et Florian Sénéchal.

Du côté d'Alpecin-Fenix, pas de Tim Merlier, éblouissant depuis le début de saison (trois victoires lors de ses trois dernières apparitions sur le sol belge !), ni de Mathieu van der Poel, qui avait animé la course l'an dernier avant de la terminer dans un fossé. La "petite" équipe belge mise cette fois sur Jasper Philipsen.

D'autres coureurs très rapides sont de la partie, dont les Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM), le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), l'Allemand Pascal Ackermann (Bora - hansgrohe), les Italiens Elia Viviani (Cofidis) et Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos), les Néerlandais David Dekker, Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Cees Bol (Team DSM)...

Bref, pour éviter un sprint massif cette année, les attaquants devront se montrer très costauds !