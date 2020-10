Trois jours de La Panne dames : Un duel Kopecky-D'hoore et le vent attendus à la côte (Live vidéo 14h)

La troisième édition des Trois jours de La Panne dames pourrait bien sourire aux Belges. Jolien D’hoore (Boels-Dolmans) et Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies) figurent en tout cas en bonne place sur la liste des favorites.



Ces deux dernières années un peloton groupé s’est présenté à La Panne. D’hoore puis Kirsten Wild en ont profité pour garnir les premières lignes du palmarès de l’épreuve. La tenante du titre néerlandaise est absente. Le scénario pourrait être un peu différent ce mardi.



Acte 3



Kopecky au National, D’hoore à Gand-Wevelgem, les deux meilleures coureuses du pays en sont à un partout ces dernières semaines.



La championne de Belgique a démontré sur les routes du Ronde qu’elle était un cran au-dessus dans les bergs. Elle ne pourra pas compter sur cet atout pour émousser la pointe de vitesse de sa rivale au cours d’un parcours long (156,3 km) mais plat comme la main. Le vent venu du Sud-Est (4 beauforts) pourrait durcir l’épreuve. Aux Lotto-Soudal de s’en servir.



D’hoore pourra, elle, compter sur le soutien d’une très solide équipe, encore renforcée en dernière minute par Chantal Blaak, lauréate indiscutable du Ronde.



Le duel belgo-belge focalise l’attention. La liste des candidates à la victoire ne se limite pas à ces deux noms. On gardera à l’œil Lorena Wiebes (Sunweb), deuxième l’an dernier, Elisa Balsamo (Valcar – Travel & Service) championne d’Europe U23 ou Lisa Brennauer (Ceratizit). Sans oublier les Trek-Segafredo d’Elisa Longo Borgini, et les Mitchelton-Scott de Grace Brown et Sarah Roy, toujours prêtes à secouer le peloton.