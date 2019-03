Trois jours de Bruges-La Panne: Lotte Kopecky pour succéder à Jolien D'hoore? (LIVE vidéo 15h)

RTBF.be/sport vous propose de suivre l'épreuve féminine des 3 jours de Bruges-La Panne. Rendez-vous dès

Tout comme la course masculine, le final de l'épreuve féminine de Bruges-La Panne, programmé jeudi, a été modifié. Les passages sur les voies du tram, qui avaient provoqué des chutes l'an passé, ont été supprimés.

Le départ sera donné à 12h40 de la Grand Place de Bruges. La course passera par Le Coq, Bredene, Ostende, Gistel, Middelkerke et Coxyde avant d'arriver à La Panne après 99 kilomètres de course. Là, deux tours d'un circuit de 17,7 km seront à effectuer. L'an passé, Jolien D'hoore avait devancé au sprint l'Australienne Chloe Hosking et la Luxembourgeoise Christine Majerus.

"Bien sûr, c'est dommage que Jolien D'hoore ne puisse pas défendre son titre, elle se remet de sa violente chute à Drenthe. Je la plaçais parmi les grandes favorites", a expliqué le coach national Ludwig Willems. "Parmi les Belges, je mise à présent sur Lotte Kopecky. Avec plus de courage, elle montait sur le podium à Drenthe. A la Nokere Koerse, elle a terminé troisième. Le plateau est à nouveau fort. C'était déjà le cas l'an passé, mais cette année c'est encore mieux. Nous parlons d'une course WorldTour. Il est donc logique que les équipe se présentent avec leurs meilleures coureuses. Il y a beaucoup de sprinteuses. Je m'attends à un sprint à La Panne, à condition que le vent ne souffle pas trop sur la côte, bien sûr."

Les Equipes engagées:

Boels-Dolmans, Lotto-Soudal Ladies, Ale Cipollini, Astana, Bigla, BTC City Ljubljana, Canyon-Sram, CCC-Liv, Doltcini-Van Eyck, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Health Mate, Mitchelton-Scott, Movistar, Parkhotel-Valkenburg, Team Sunweb, Team Tibco Silicon Valley Bank, Team Virtu Racing, Valcar Cylance Cycling, Trek-Segafredo, WNT Rotor PCT