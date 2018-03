Trois cartouches, dont Philippe Gilbert, pour Quick-Step Floors à la Primavera

La formation Quick-Step Floors a dévoilé mercredi sa sélection pour Milan-San Remo, premier Monument cycliste de la saison 2018, disputé samedi en Italie. Trois Belges seront au départ, dont Philippe Gilbert, un des leaders désignés.

"Ce n'est jamais évident de bien lire cette course et de prédire ce qu'il va s'y passer", a expliqué le Rémoucastrien, qui disputera déjà son 14e Milan-San Remo à 35 ans. "J'ai été un peu malade sur Tirreno-Adriatico mais je suis satisfait d'avoir pu terminer la course et d'ajouter des kilomètres au compteur avant samedi. Nous venons ici avec une équipe très forte et aurons donc plusieurs cartes à jouer", a ajouté celui qui compte deux 3e place sur la Primavera (2008, 2011).

En effet, l'équipe pourra aussi compter sur le Français Julian Alaphilippe et l'Italien Elia Viviani. Le puncheur français avait impressionné en 2017 pour sa première participation. Après avoir attaqué dans le Poggio, il avait terminé 3e d'un groupe très relevé derrière le Polonais Michal Kwiatkowski et le Slovaque Peter Sagan. L'autre atout majeur de l'équipe sera Elia Viviani, 9e l'an dernier. Cette saison, le sprinteur italien a déjà levé les bras à quatre reprises et a remporté le classement final du Tour de Dubai.

Tim Declercq et Iljo Keisse sont les deux autres Belges au départ alors que Maximiliano Richeze et Fabio Sabatini viennent compléter l'effectif du 'Wolfpack'.

. Sélection Quick-Step Floors: Julian Alaphilippe (Fra), Tim Declercq (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Iljo Keisse (BEL), Maximiliano Richeze (Arg), Fabio Sabatini (Ita), Elia Viviani (Ita)