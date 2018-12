Triplé néerlandais au cyclocross de Namur, Brand devance Vos et Worst

La championne des Pays-Bas Lucinda Brand a remporté la 6ème manche de la Coupe du Monde de cyclocross qui s'est déroulée dimanche sur le très difficile circuit de la Citadelle de Namur où la dernière victoire néerlandaise remontait à 2011. Les Néerlandaises ont pris les trois premières places du jour.

La pluie s'est invitée dimanche depuis le début du programme en milieu de matinée et a rendu le parcours très glissant pour l'épreuve des dames élites en début d'après-midi. Marianne Vos, leader de la Coupe du Monde, a rapidement pris les commandes de la course en compagnie de ses compatriotes Denise Betsema et Annemarie Worst.

Dans le 2ème tour, on retrouvait, entre autres, derrière le trio néerlandais, l'Américaine Ellen Noble et la Britannique Nikki Brammeier alors que la Belge Sanne Cant naviguait autour de la 20ème place. La Néerlandaise Lucinda Brand s'est jointe avec Brammeier au trio de tête dans le 2ème tour, avant de placer une accélération qui l'a isolée à l'avant dans le 3ème tour.

Brand, lauréate à Tabor et du récent Druivencross à Overijse, n'a jamais cessé de creuser l'écart. La championne des Pays-Bas s'est ainsi imposée sur le circuit très boueux de la Citadelle de Namur, où elle a signé sa 3ème victoire de la saison hivernale et le premier succès néerlandais à Namur depuis 2011, année de la victoire de Marianne Vos. Les coureuses néerlandaises ont réalisé le sans faute dimanche en Wallonie où elles ont trusté, c'est une première, le podium, avec Vos et Worst. Marianne Vos a, pour sa part, conforté sa position de leader au général.

Côté belge, la championne du monde Sanne Cant, 12ème en 2017, s'est classée 13ème. Lucinda Brand a succédé dimanche à Namur à la Britannique Evie Richards, absente sur blessure cette année, qui avait devancé en 2017 sa compatriote Nikki Brammeier et l'Italienne Eva Lechner.