Très courtisé, Van der Poel va rester fidèle à son équipe

Mathieu Van der Poel est un phénomène, un coureur capable de briller sur n'importe quel type de vélo (cyclocross, vtt, route). Après avoir survolé la saison de cyclocross, le Néerlandais a marqué les esprits sur la route. Au point de s'ériger comme un des favoris de l'Amstel Gold Race.



Pour la première fois, VDP s'aligne sur les classiques du printemps. Et sa réussite est insolente : il a remporté le Grand Prix de Denain, A Travers la Flandre et la Flèche Brabançonne. Il a aussi terminé 4e de Gand-Wevelgem et du Tour des Flandres où il était sans doute le plus fort.



Forcément, un talent pareil, cela attire les convoitises. "Plusieurs équipes ont en effet déjà pris des contacts. Quelques grandes équipes mais je ne vais pas donner de noms", a confié avec franchise le champion des Pays-Bas en conférence de presse, des propos relayés par nos confrères de la VRT. Interrogé sur l'intérêt précis de Deceuninck-Quick Step, le champion du monde de cyclocross n'a pas évité la question. "Patrick (Lefevere) connait notre Papa (Adrie, ancien coureur). C'est donc logique qu'il y ait eu de contacts. Mais j'a fait savoir à toutes les équipes qu'elles devaient attendre. Je suis encore sous contrat jusqu'en 2023".



Van der Poel compte donc rester fidèle à Corendon-Circus, son équipe actuelle. Sans doute aussi parce qu'il veut continuer à courir en cyclocross. "Je pense que c'est une bonne préparation, cela permet d'être explosif. Et si tu peux combiner cela avec un entraînement d'endurance, c'est un bon mix", souligne celui qui a aussi levé les bras cette année sur le Tour d'Antalya et le Circuit de la Sarthe.



L'ancien champion du monde junior sera l'un des hommes à suivre ce dimanche sur les routes de l'Amstel Gold Race. Mais il ne se considère pas comme "l'homme à battre". "Je trouve exagéré de me présenter comme le super-favori de cette course, parce qu'elle se déroule chez moi. Même si elle constitue effectivement un de mes grands objectif..."



Van der Poel se méfie de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). "Il est actuellement le meilleur coureur du peloton", estime-t-il en effet. "Je dirais même que ce sera très difficile pour moi de le devancer, sur une course de 258 kilomètres comptant 35 côtes. Ma taille (1m84) et mon poids (75 kg) ne m'avantagent pas. Mes victoires m'ont par contre apporté la confiance. Je me sens apaisé. Ce qui me permet de prendre les bonnes décisions en course. Et je ne me sens pas du tout fatigué..."



En forme en confiance et sans pression, Van der Poel sera à coup sûr dangereux.