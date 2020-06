Trek-Segafredo sort de sa retraite le vétéran Pieter Weening, 39 ans

Pieter Weening va porter les couleurs de l'équipe Trek-Segafredo pour le restant de la saison 2020, a annoncé la formation cycliste WorldTour ce vendredi. Le Néerlandais de 39 ans était libre de tout contrat depuis le début de l'année.

Weening, vainqueur d'une étape sur le Tour de France (2005) et à deux reprises sur les routes du Giro (2011, 2014), devra apporter son expérience à l'effectif de l'équipe américaine en vue des courses à étapes.

Sans contrat début 2020, il a continué à s'entraîner de manière intensive, comme à chaque intersaison, dans l'espoir de pouvoir encore pratiquer le cyclisme au plus haut niveau.

"Nos premiers contacts remontent à février", a expliqué Luca Guercilena, manager général de l'équipe. "Nous étions à la recherche de quelqu'un capable de remplacer Matteo Moschetti (victime d'une fracture du fémur début février, ndlr). Nous avions besoin d'un coureur expérimenté et prêt à courir immédiatement. Le coronavirus a ralenti le processus de recrutement mais nous étions déterminés à ajouter Pieter à l'équipe."

Professionnel depuis 2004, Pieter Weening affiche 13 victoires au compteur, dont les classements finaux du Tour de Pologne (2013) et de Norvège (2016).

"Je suis ravi de pouvoir saisir cette opportunité et je vais me donner à 150% lors de ces derniers mois de l'année. J'espère pouvoir contribuer aux futurs bons résultats de l'équipe", a dit le Néerlandais, désormais équipier de Jasper Stuyven et Edward Theuns. "Je sais que j'ai toujours le niveau des courses WorldTour et ma motivation est énorme."

Weening a longtemps porté les couleurs de l'équipe Rabobank (2003-2011) avant de rouler pour Orica GreenEdge (2012-2015) et Roompot (2016-2019).