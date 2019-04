Tratnik gagne le Prologue en Romandie, Campenaerts chute, Evenepoel 58e

Jan Tratnik (Barhain-Merida) a remporté le Prologue du Tour de Romandie. Le Slovène s'est montré le plus rapide sur les 3,87 kilomètres tracés dans les rues de Neuchâtel. Il devancé son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et le Suisse Tom Bohli (UAE Emirates).



Tony Martin (Jumbo-Visma) et Geraint Thomas (Ineos) ont complété le Top 5.



Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) s'est classé juste en dehors du Top 20. Il est 22e et premier belge au classement à 8 secondes du vainqueur.



Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) termine en 58e position et concède 14 secondes au meilleure temps du jour. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), le nouveau recordman de l'heure, a chuté. Il se retrouve logiquement en fin de classement.



Ce mercredi la première étape emmènera le peloton de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds sur 168,4 km. Il y aura 5 côtes de 2e catégorie au menu.