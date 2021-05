Tout d’Andalousie : Miguel Angel Lopez vainqueur final, la dernière étape pour Ethan Hayter

Le Colombien Miguel Angel Lopez (Movistar) est le vainqueur final du Tour d’Andalousie cycliste, la Ruta del Sol (2.Pro), à l’issue de la 5e et dernière étape, samedi, entre Vera et Pulpi (107 km). Le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) s’est adjugé la dernière étape après une chute durant le sprint du Sud-Africain Daryl Impey (Israel Start-Up Nation) et de l’Australien Robert Stannard (BikeExchange).

Un trio, formé par Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise) et les Espagnols Unai Cuadrado (Euskaltel-Euskadi) et Ander Okamika (Burgos-BH), est parti à l’aventure dès les premiers kilomètres de course.

Les attaquants étaient repris à 10 km de l’arrivée, juste avant l’ascension de l’Alto de la Geoda (3,4 km à 5,4 pour-cent). Là, le peloton éclatait. Une dizaine de coureurs s’échappaient pour se jouer la victoire au sprint. Un sprint marqué par la chute du Sud-Africain Daryl Impey (Israel Start-Up Nation) et de l’Australien Robert Stannard (BikeExchange) à quelques dizaines de mètres de la ligne alors qu’ils semblaient les plus rapides du groupe.

Le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) s’imposait pour signer, à 22 ans, la cinquième victoire de sa carrière, la quatrième de la saison, après notamment la deuxième étape à Alcalá la Real mercredi. Il devançait l’Allemand Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix) et le Letton Tom Skujins (Trek-Segafredo).

Quatrième de l’étape, le Colombien Miguel Angel Lopez (Movistar) contrôlait bien la situation et remportait cette 67e édition de la Ruta del Sol. Il devance au général le Néerlandais Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) de 20 secondes et l’Espagnol Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) de 1 : 10.

Le Colombien de 27 ans signe le 19e succès de sa carrière, le quatrième dans une course par étapes.

Lopez succède au palmarès au Danois Jakob Fuglsang, vainqueur des deux dernières éditions.