Tous les équipiers de Michael Goolaerts lui rendront hommage à la Flèche Brabançonne

L'équipe Verandas-Willems-Crelan sera au départ de la Flèche Brabançonne trois jours seulement après le décès tragique de Michael Goolaerts. "A la demande de la famille", précise le communiqué de l'équipe.



Sept coureurs participeront à la course mais tous les coureurs de la formation seront présents à Louvain pour honorer la mémoire du jeune homme de 23 ans. L'union de l'équipe est matérialisée par le hashtag #all4Goolie (tous pour Goolie, le surnom de Michael Goolaerts).



Huub Duyn, Mathias De Witte, Zico Waeytens, Dries de Bondt, Arjen Livyns, Elias Bresussegem et Sean De Bie seront alignés dans cette première épreuve des Classiques Ardennaises.

Comme ce mardi à Paris-Camenbert, une minute de silence sera observée au départ. "C'es le moins que l'on puisse faire. Par ailleurs, lors de la présentation des équipes, Veranda's Willems-Crelan montera en dernier sur le podium. Après la minute de silence au départ à 12h30, toute l'équipe de Michael Goolaerts se trouvera devant le peloton pour le petit tour sur le site de départ à Louvain. Et juste avant le départ officiel, il y aura encore une minute de silence. Après la course, les obligations protocolaires seront très sobres", a détaillé Pascal Demol, l'organisateur.

Veranda's Willems-Crelan a prévu un unique moment avec la presse mardi soir à Aarschot. "L'ensemble de l'équipe sera présente mardi, également les coureurs qui ne disputeront pas la course. Ce sera un moment important pour être tous ensemble, en tant qu'équipe. Les coureurs qui ne rouleront pas mercredi seront là pour soutenir ceux qui vont faire la course. Chacun apporte quelque chose à l'équipe", a expliqué la formation belge mardi qui a demandé expressément que la presse respecte ensuite l'équipe et qu'aucune sollicitation n'intervienne jusqu'au moment des funérailles de Michael Goolaerts.