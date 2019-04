'Tous à bord', parrainé par Evenepoel, parcourt 75 kilomètres pour la bonne cause

Sur le coup de 8 heures ce vendredi, ils étaient une bonne trentaine à s’être rassemblés sur la Grand Place de Bruxelles. Les membres de l’association Tous à bord, qui a pour but de promouvoir le sport pour tous, se sont élancés pour une course de 75 kilomètres entre Bruxelles et Binche. Et comme invité d’honneur, l’association a accueilli Remco Evenepoel.

Des applaudissements discrets sur la Grand Place de Bruxelles et pourtant c’est un sacré challenge qui attend les participants. À pied ou à vélo, en chaises roulantes ou en handi-bike, ils sont emmenés par Jean-François Lenvain, organisateur habitué à la promotion du sport pour tous, pour valides et moins valides.

“C’est un projet qu’on a imaginé dans l’esprit de Tous à bord, ça veut dire transformer un sport individuel qu’est la course à pied en aventure collective, en courant en groupe autour de jeunes en fauteuil roulant”, explique Jean-François Lenvain.

Au départ de la Grand Place de Bruxelles, les courageux ont pu compter sur le soutien tout particulier de Remco Evenepoel. La star montante du cyclisme belge est le parrain de l’association depuis le début de l’année.

“Quand Jean-François Lenvain m’a proposé d’être parrain de ce projet, je me suis directement dit, ‘oui, c’est ça que je veux faire’, et je suis fier d’être là avec tous ceux qui veulent courir, avec toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet. Et c’est surtout ça qui m’a plu”, sourit Remco Evenepoel à notre micro.

D'ailleurs, le jeune cycliste fait l’unanimité auprès des participants, comme Quentin par exemple : ”C’est génial que Remco puisse participer et donner son soutien à ce genre d’association. Remco, c’est vraiment quelqu’un qui a une mentalité exemplaire. C’est vraiment un modèle au niveau sportif ne fut-ce qu’au niveau mentalité. Son talent, il l’a reçu mais sa mentalité est exceptionnelle. C’est vraiment une fierté comme parrain.”

Et même si Evenepoel n’a pu accompagner les coureurs pour emmener le peloton, tous atteindront la ligne d’arrivée à Binche aux environs de 15h30.