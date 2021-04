Tour of The Alps : Pello Bilbao remporte l’étape reine, Simon Yates reste leader

Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) s’est imposé jeudi après-midi sur l’étape reine du Tour of the Alps. Il devance au sprint le Russe Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) et le leader du classement général Simon Yates (Team BikeExchange). Le Britannique conserve son maillot de leader.

Il s’agissait de l’étape la plus longue et comportant le plus grand dénivelé de cette édition 2021. Celle-ci reliait Natuno et Pieve di Bono (168,6 km). Une échappée matinale a profité des premiers kilomètres qui s’élevaient pour s’extirper du peloton. Sept coureurs composent cette échappée : le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome (Israël-Start Up Nation), le champion d’Espagne Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech), mais aussi Nicolas Roche (Team DSM), Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe), Attila Valter (Groupama-FDJ), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën) et Dina Marton (Eolo-Kometa). L’écart est resté assez maigre, pas plus de trois minutes avec le peloton, contrôlé essentiellement par les équipiers du leader du classement général Simon Yates (Team BikeExchange).

Après la montée de Passo Castrin (24,4 km à 5,6%), le col le plus haut de ce Tour of the Alps, et de Passo Campo Carlo Magno (14,4 km à 6,6%), les coureurs se dirigent vers la dernière montée du jour, Boniprati (9,1 km à 6,4%), située à moins de 10 kilomètres de l’arrivée. Le peloton revient sur l’échappée au pied de cette montée et INEOS Grenadiers prend les commandes d’un peloton qui s’écrème de plus en plus. A 4,3 kilomètres du sommet, Hugh Carthy (EF Education-Nippo) attaque, mais les favoris le rejoignent. Un kilomètre plus tard, Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) tente sa chance mais le leader Simon Yates revient avec Dan Martin (Israël-Start Up Nation). Mais le rythme du coureur britannique du Team BikeExchange fait exploser Martin et seul Vlasov parvient à garder la roue du leader.

Dans la descente dangereuse de Boniprati, Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) parvient à rejoindre les deux leaders, alors que Dan Martin a tiré tout droit et a chuté dans un virage. Au sprint, Bilbao se montre le plus fort devant Vlasov et Yates.

Au classement général, Simon Yates conserve son maillot avec une avance d’1 : 04 sur Aleksandr Vlasov et 2 : 20 sur Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli – Sidermec).