Tour of the Alps : la dernière étape pour Felix Großschartner, le général pour Simon Yates

L’Irlandais Nicolas Roche (Team DSM) et l’Italien Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), eux aussi échappés, ont résisté au retour du peloton pour prendre les deuxième et troisième places, 34 secondes derrière l’Autrichien, alors que Gianni Moscon (INEOS Grenadiers) a réglé le sprint du peloton, 40 secondes derrière le vainqueur. Le premier Belge est le jeune Henri Vandenabeele (Team DSM), 21 ans, qui prend la 11e place de l'étape.

Le Britannique Simon Yates (Team Bike Exchange) a remporté le classement final du Tour des Alpes 2021 (ancien Tour du Trentin), dont il avait pris le contrôle après sa victoire dans la deuxième étape . L’Autrichien Felix Großschartner (BORA-hansgrohe), membre de l’échappée du jour, a lui remporté la cinquième et dernière étape ce vendredi, en solitaire. Großschartner faisait partie de l'échappée d'une dizaine d'hommes qui a animé cette ultime étape, longue de 120 km entre Valle del Chiese et Riva del Garda.

Großschartner, déjà deuxième de la troisième étape derrière Moscon, s’est envolé dans la dernière ascension du jour (Lago di Tienno), à 19 km de la ligne, alors que le peloton s'était rapproché sous le contrôle de l’équipe Bike Exchange du leader Simon Yates.

Parmi les échappés du jour, on peut aussi noter la présence du Français Thibaut Pinot, qui a fait partie de ceux ayant résisté le plus longtemps avant d’être repris. De quoi lui redonner un peu le moral alors qu’il devait se tester sur cette course pour jauger si ses douleurs au dos (qui ne le lâchent pas depuis sa chute lors de la première étape du Tour de France 2020) allaient le tenir écarté du Giro ou s’il pourrait se permettre de prendre le départ du prochain grand tour. Dans ses premiers propos après la course, le Français ne s’est cela dit pas montré très optimiste… Dan Martin, présent également dans l’échappée, a lui décroché un peu plus rapidement mais avait tout de même tenté d’attaquer plus tôt dans l’étape.

Simon Yates remporte donc une course à étapes où il s’est montré impérial. Pello Bilbao et Aleksandr Vlasov (vainqueur et deuxième de l’étape-reine) complètent le podium du général, respectivement à 58 secondes et 1 minute et 6 secondes du Britannique.