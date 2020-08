Tour du Poitou-Charentes : Sander Armée s'impose samedi matin dans la 3e étape

Sander Armée s'est imposé au sprint samedi en fin de matinée à l'arrivé du premier secteur de la 3e étape du Tour de Poitou-Charentes cycliste (cat.2.1). Le coureur belge de Lotto Soudal a conclu les 97,9 kilomètres entre Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Marigny devant l'Italien Luca Mozzato (B&B Hotels-Vital Concept) et l'Argentin Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) et Gijs Van Hoecke (CCC) ont pris les 9e et 10e places.

Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a conservé le maillot de leader. Il possède 12 secondes d'avance sur l'Allemand Alexander Krieger (Alpecin-Fenix) et 15 sur le Suisse Silvan Dillier (AG2R).

Armée décroche à 34 ans seulement son 2e succès chez les professionnel après celui en solitaire dans la 18e étape du Tour d'Espagne à Santo Toribio de Liébana en 2017.

Le second secteur de la 3e étape se courra samedi après-midi sur la distance de 22,5 kilomètres contre-la-montre entre le Futuroscope et Jaunay-Marigny.

La 34e édition du Tour de Poitou-Charentes s'achève dimanche par une étape en ligne entre Thénezay et Poitiers (164.6 km).