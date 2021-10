Tour du Piémont : Matthew Walls surprend Giacomo Nizzolo et Olav Kooij au sprint

Matthew Holmes a remporté la Gran Piemonte (1.Pro), le Tour du Piémont, ce jeudi. Après 168 km de course entre Rocca Canavese et Borgosesia, le Britannique de Bora-Hansgrohe a devancé au sprint l'Italien Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash) et le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma).

La course a été animée par l'échappée de cinq coureurs, partis en début de course : le Belge Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), les Italiens Manuele Boaro (Astana-Premier Tech) et Marco Frapporti (Vini Zabù), l'Espagnol Marc Soler (Movistar) et le Danois Mattias Jensen (Trek-Segafredo). Marco Frapporti devait lâcher prise après un incident mécanique. Alors que le peloton revenait sur les échappés, Manuele Boaro tentait de poursuivre l'aventure en solitaire. Le peloton le reprenait à 20 kilomètres de l'arrivée.

Le sprint massif attendu concluait cette 105ème édition du Gran Piemonte. Matthew Walls (Bora-Hansgrohe) surgissait dans les derniers mètres pour l'emporter. Le Britannique de 23 ans, champion olympique de l'omnium et médaillé d'argent de l'américaine sur la piste aux récents Jeux de Tokyo, signe son deuxième succès sur la route après une étape du Tour de Norvège.

Il précédait l'Italien Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash) et le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma). L'Italien Matteo Trentin (UAE-Team Emirates) prenait la quatrième place, l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarche-Wanty-Gobert) complétait le Top 5. Amaury Capiot (Arkéa Samsic) se classait neuvième.

Matthew Walls succède au palmarès au Néo-Zélandais George Bennett.