Tour du Pays basque : Pogacar vainqueur de la 3e étape après un duel avec Roglic, qui reste leader du général

Tadej Pogacar (UAE Emirates) s’est imposé au sprint mercredi après-midi au sommet d’Ermualde, en Espagne, lors de la 3e étape du Tour du Pays basque. Battu par son compatriote, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) reste le leader de l’épreuve.

C’est sous un beau soleil que les coureurs ont démarré mercredi d’Amurrio pour prendre la direction d’Ermualde avec 167,7 kilomètres de course au programme. Avec un départ vallonné, l’échappée matinale s’est composée de six coureurs : Mikkel Frølich Honoré (Deceunick-Quick Step), Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi), Roger Adria (Equipo Kern Pharma), Oier Lazkanob (Caja-Rujal), Daniel Navarro (Burgos-BH) et Larry Warbasse (AG2R Citroën Team). Ils ont été rejoints quelques kilomètres plus tard par l’Autrichien Félix Gall (Team DSM).

Derrière, le peloton a contrôlé jusque dans les 25 derniers kilomètres, alors que devant, Oier Lazkanob (Caja-Rujal) en a profité pour s’extirper seul de l’échappée. Quelques kilomètres plus tard, c’est au tour de Mikkel Frølich Honoré (Deceunick-Quick Step) de prendre une légère avance, juste avant que le peloton n’avale les autres membres de l’échappée matinale. L’écart est resté mince et Honoré s’est rapidement fait reprendre, tout comme Lazkanob, quelques centaines de mètres après.

Le peloton, groupé, a alors abordé le Markuartu (2,5 km à 6,7%) avant d’enchaîner avec la montée finale vers Ermualde (3,9 km à 8,7%). C’est à environ 2,6 kilomètres de l’arrivée que Richard Carapaz (INEOS Grenadier) a mis une attaque dans la dernière montée du jour. Derrière, les deux Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar se sont associés pour avorter l’avancée de l’Equatorien et ils en ont profité pour partir à deux. Mais derrière, David Gaudu (Groupama-FDJ), Alejandro Valverde (Movistar) et Adam Yates (INEOS Grenadiers) sont parvenus à faire la jonction. Roglic a alors lancé le sprint à 500 mètres de la ligne et seul Pogacar a réussi à le suivre. Au sprint, Pogacar s’impose devant Roglic. Derrière, Valverde complète le podium et le premier belge est Mauri Vansevenant (Deceunick-Quick Step) qui termine 9e.