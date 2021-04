L'Espagnol Ion Izagirre (Astana - Premier Tech) a remporté ce jeudi la quatrième étape du Tour du Pays basque, disputée entre Vitoria-Gasteiz et Hondarribia sur la distance de 189.2 kilomètres.

Ion Izagirre a devancé d'un boyau son compatriote Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) au terme d'un sprint en petit comité.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui a laissé son coéquipier danois Jonas Vingegaard partir dans l'échappée victorieuse, a perdu le maillot jaune de leader de l'épreuve aux dépens de l'Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates), troisième du classement général au terme de la troisième étape et coéquipier de Tadej Pogacar.

Dans la descente de la dernière ascension de la journée, la montée d'Erlaitz (dont le sommet était situé à un peu plus de vingt kilomètres de l'arrivée), six hommes, et non des moindres, sont passés à l'offensive avec la bénédiction des Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar : les Espagnols Ion Izagirre et Pello Bilbao, le Danois Jonas Vingegaard, l'Allemand Emanuel Buchmann, le Colombien Esteban Chaves et l'Américain Brandon McNulty.

Brandon McNulty compte ce jeudi soir 23 secondes d'avance sur Primoz Roglic au général. Jonas Vingegaard suit son leader de près (28"), tout comme Pello Bilbao (36") et Tadej Pogacar (43"), qui complètent le Top 5 provisoire à deux jours de l'arrivée finale.