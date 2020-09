Tour du Luxembourg : Un camion en sens inverse provoque une chute dans le peloton

Le peloton du Tour du Luxembourg a croisé la route d’un camion dans une descente lors de la 5e étape. Une partie des coureurs a chuté. Une nouvelle fois la sécurité des coureurs a été mise en danger sur cette course par étapes.



Les coureurs avaient d’ailleurs fait grève pour protester contre la dangerosité du tracé lors de la deuxième étape. Suite à cet incident et à ce mouvement d’humeur, les organisateurs ont décidé de faire passer le nombre de signaleurs de 15 à 22. En outre, le nombre de policiers sera également augmenté et des signaleurs seront placés aux endroits dangereux. Visiblement cela n’a pas suffi.



Le Tour du Luxembourg se termine ce samedi au terme de la 5e étape entre Mersch et Luxembourg.