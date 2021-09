Tour du Luxembourg : Marc Hirschi s’impose en costaud sur la 2e étape et fait coup double

Marc Hirschi a enfin décroché sa première victoire depuis qu’il a rejoint l’équipe UAE Emirates l’hiver dernier. Et quelle victoire. Le Suisse a remporté la 2e étape du Tour de Luxembourg, sans doute la plus exigeante de la semaine, mercredi entre Steinfort et Eschdorf (186 km).

Caractérisée par une multitude de côtes casse-pattes, cette deuxième étape s’est dénouée sur la Côte d’Eschdorf. Une ascension de 3,2 km à 7% de moyenne, répétée à 3 reprises et proposée comme juge de paix de cette journée humide.

Hirschi, vainqueur de la Flèche Wallonne en 2020, a placé son attaque décisive à deux kilomètres de l’arrivée après avoir profité du travail de son équipe. Dans sa roue, Nairo Quintana n’est pas parvenu à réagir tandis que quelques mètres plus loin Joao Almeida tentait en vain de refaire son retard.

Le Portugais, vainqueur de la 1ère étape mardi, a pris la 2e place à 8 secondes et a dû céder son maillot de leader au Suisse. David Gaudu a pris la 3e place devant deux autres coureurs d’UAE : Davide Formolo et David De la Cruz. Meilleur belge Kobe Goossens a pris la 15e place à 56 secondes.

Au général, Hirschi possède désormais 4 secondes d'avance sur Almeida et 19 sur Gaudu.