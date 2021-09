Tour du Luxembourg : La lourde chute de Bauke Mollema sur le chrono

Si Mattia Cattaneo a remporté le chrono de la 4e étape et son équipier Joao Almeida a récupéré le maillot de leader, l'épreuve en solitaire a été marquée par la grosse chute de Bauke Mollema.

Le Néerlandais est arrivé un peu trop rapidement dans un virage vers la gauche. Il a tenté de redresser sa trajectoire mais a perdu le contrôle de sa roue arrière et est allé s'empaler dans les barrières de sécurité, passant par dessus son vélo et réalisant un effrayant soleil.

Plus de peur que de mal finalement. Le coureur néerlandais est reparti mais était fortement marqué par sa chute, en témoignent son cuissard déchiré et sur le côté droit et son coude meurtri. Il a tout de même rallié l'arrivée à la 98e position à 4 minutes 29 de Cattaneo.