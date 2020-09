Tour du Luxembourg : John Degenkolb remporte la 3e étape, Grosu prend le maillot

John Degenkolb (Lotto Soudal) a remporté la 3e étape du Tour du Luxembourg (2.Pro) jeudi entre Rosport et Schifflange (163,4 km) devant le Roumain Eduard-Michael Grosu, qui s'empare du maillot jaune de leader, et Pieter Vanspeybrouck (Circus-Wanty Gobert) qui termine troisième et premier Belge.

"Gagner fait toujours du bien, surtout avec une nouvelle équipe. Cela me donne de nouveau de la confiance", a raconté Degenkolb. "Bien sûr, j'ai encore un sentiment d'amertume par rapport au Tour de France. Regardez mes jambes, les signes de ma chute sont encore très visibles. La déception a été grande que ce soit pour moi ou pour mon équipe. J'essaie de mettre tout cela derrière moi le plus vite possible. Cette victoire me permet de compenser cette déception" a expliqué l'Allemand après la course.

Après une première tentative de sept coureurs, cinq coureurs tentaient leur chance dans une échappée: Baptiste Planckaert (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Zhandos Bizhigitov (Astana), Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X Pro Cycling Team) et Vincenzo Albanese (Bardiani-CSF).

L'échappée était finalement reprise dans la dernière boucle dans Schifflange et la victoire finale se jouait au sprint. John Degenkolb se montrait le plus rapide pour décrocher sa première victoire de la saison devant Eduard-Michael Grosu et Pieter Vanspeybrouck qui termine troisième et premier Belge.

Au classement général, Eduard-Michael Grosu s'empare du maillot jaune de leader qui était sur les épaules de Diego Ulissi, vainqueur de la première étape mardi.