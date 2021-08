Remco Evenepoel a remporté la 3e étape du Tour du Danemark jeudi au terme d’un numéro de 17 km en solitaire. Le coureur de Deceuninck-Quick Step a fait coup double en prenant le maillot de leader du classement général. "La bataille n’est pas encore finie", a prévenu Evenepoel après la course.

"Nous savions que ce serait une course difficile", a expliqué Evenepoel dans un communiqué de son équipe. "Nous étions donc toujours attentifs et roulions à l’avant au cas où une offensive survenait dans le peloton. Comme vous avez pu le voir, j’ai aussi tenté plusieurs fois ma chance."

À 32 kilomètres de l’arrivée, alors qu’il était dans le groupe d’échappée, Evenepoel a manqué un virage dans une descente et a poursuivi sa route sur un chemin en gravier. "J’ai fait une petite erreur mais, heureusement, j’avais une équipe fantastique autour de moi, avec Jannik (Stiemle) (Morkov) et Michael pour faire l’effort pour revenir sur le groupe de tête. Dans les derniers kilomètres, je savais grâce à Michael qu’il y avait une portion raide qui arrivait et là, j’ai attaqué et fait la différence."

Après 17 km en solitaire, le natif de Schepdaal s’est imposé avec une 1 : 28 d’avance sur Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) et 1 : 32 sur Nick van der Lijke (Riwal Cycling Team). Au classement général, il possède 1 : 33 d’avance sur Van der Sande et 1 : 38 sur Van der Lijke.

"La bataille n’est pas encore finie", a précisé Evenepoel. "J’étais très motivé pour gagner quand j’ai vu à quel point l’équipe travaillait pour moi. Je suis content de la manière dont tout s’est déroulé. Cette première victoire sur une course en ligne après une période très difficile signifie énormément. J’ai connu beaucoup de hauts et de bas mais je suis resté patient et confiant et j’ai été récompensé aujourd’hui. Lors des prochaines étapes, j’espère que je garderai cette bonne forme pour ramener ce maillot à la maison."