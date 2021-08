►►► À lire aussi : Championnat d’Europe de cyclisme : Remco Evenepoel aligné sur le chrono et la course en ligne

C’est à 17 km de l’arrivée que le leader de l’équipe Deceuninck Quick-Step a décidé de se séparer définitivement des autres prétendants à la victoire d’étape. Evenepoel, 21 ans et toujours autant de fourmis dans les jambes, avait déjà tenté de s’isoler à une quarantaine de kilomètres du but.

Tout simplement au-dessus du lot. Remco Evenepoel nous a offert une nouvelle démonstration de classe sur les routes du Tour du Danemark ce jeudi en empochant en solitaire – et oui… encore une fois – la 3e étape entre Tonder et Vejle.

Evenepoel gagne malgré un tout droit en descente et double le peloton

Frustré par le manque de collaboration de ses adversaires, Evenepoel avait retenté sa chance quelques kilomètres plus loin en compagnie de Mads Pedersen, Soren Kragh Andersen et Mike Teunissen. Maladroit dans une descente, il a ensuite réalisé un tout droit et s’est fait revoir par le groupe des poursuivants. Au général, il possède un matelas rassurant de 1:33 sur Tosh van der Sande, 2e du général.