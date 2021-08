Tour du Benelux : Victoire de Merlier au sprint dans une étape marquée par les bordures, Evenepoel perd 1 minute

Tim Merlier s’est imposé sur la première étape du Tour du Benelux au sprint dans un petit groupe d’une vingtaine de coureurs au terme d’une étape marquée par les bordures et le problème mécanique d’un Remco Evenepoel qui a perdu plus d’une minute.

La première étape de ce Tour du Benelux menait les coureurs sur les routes néerlandaises entre Surhuisterveen et Dokkum sur un parcours tout plat de 169.6km. Mais la course n’est pas de tout repos pour autant. Le vent souffle très fort et va jouer un rôle important.

Un groupe de sept coureurs se détache rapidement du peloton et passera la majorité de l’étape en tête. Julien Duval (AG2R Citroën), Logan Owen (EF Education – Nippo), Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), Luke Durbridge (Team BikeExchange), Arjen Livyns et Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen – Baloise) compteront au maximum trois minutes d’avance sur le peloton mais le vent ne leur donne aucune chance.

Comme prévu, le vent joue son rôle et les bordures sont au rendez-vous. Sous l’impulsion de plusieurs équipes le peloton explose totalement à 70km de l’arrivée et un groupe d’une petite trentaine de coureurs prend les devants et reprend l’échappée.

A un peu moins de 30km de l’arrivée, Remco Evenepoel pourtant dans le bon groupe est victime d’un ennui mécanique. Le changement de roue avant prend une éternité et le Belge perd plus d’une minute.

Le temps perdu paraît difficile à pouvoir récupérer tant le rythme imposé par les Bahraïn-Victorious et le Team Qhubeka est élevé.

Peter Sagan vit également une journée difficile. Piégé dans les bordures, le champion de Slovaquie est victime d’une chute quelques kilomètres plus loin.

Au Golden km, ça accélère encore dans le groupe de tête avec notamment Benoot, Colbrelli et Asgreen mais le groupe de tête se regroupe. Stuyven et Campenaerts tentent également leur chance mais ne parviennent pas à créer d’écart.

Postlberger tente sa chance à 1.5km de l’arrivée et prend quelques mètres mais est repris à 700m. La première étape se jouera donc au sprint et à ce petit jeu-là, Tim Merlier est le plus rapide et s’impose devant Phil Bauhaus et Fernando Gaviria. Remco Evenepoel perd une minute sur le premier groupe.