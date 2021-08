Tour du Benelux : Une édition 2021 avec un parcours varié et un plateau très relevé

Le Tour du Benelux, anciennement BinckBank Tour, aura lieu du 30 août au 5 septembre sur un parcours varié et avec des étapes dessinées pour tout type de coureurs, ont annoncé les organisateurs de la course WorldTour mercredi dernier.

Pour cette édition 2021, les sprinteurs, les grimpeurs et les spécialistes du chrono auront de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Les première, troisième et quatrième étapes sont réservées aux sprinteurs, la sixième et la septième aux grimpeurs. Le chrono est prévu lors de la deuxième étape.

"Nous sommes au calendrier WorldTour jusqu’en 2022 et notre objectif est d’y rester au-delà", a confié Christophe Impens de Golazo, responsable de l’organisation. "En 2022, nous allons également élargir le parcours jusqu’au Luxembourg comme le nom de la course l’indique. Ce n’était pas encore possible cette année mais ce sera pour le futur."

Au niveau du plateau des participants, toutes les équipes WorldTour seront au départ aux côtés de trois équipes ProTeams : Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise et Bingoal Pauwels Sauces WB. Ces deux dernières ont reçu une invitation.

Sur le plan individuel, le Tour du Benelux pourra compter sur la présence de quelques noms ronflants. Le tenant du titre Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), qui avait annoncé sa participation, a finalement dû renoncer pour des douleurs au dos. Tom Dumoulin et Dylan Groenewegen seront bien présents pour Jumbo-Visma. Deceuninck-Quick Step vient avec Remco Evenepoel, récent vainqueur de la Course des Raisins et de la Brussels Cycling Classic, et Kasper Asgreen. Lotto Soudal aura Caleb Ewan, Tim Wellens et Philippe Gilbert au départ. On retrouvera aussi Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Dylan Teuns et Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Peter Sagan (BORA-hansgrohe), Greg Van Avermaet et Oliver Naesen (AG2R Citroën), Cees Bol et Tiesj Benoot (DSM), Mads Pedersen et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Alexander Kristoff, Fernando Gaviria et Marc Hirschi (UAE Team Emirates)