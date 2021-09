Alors qu’un sprint était attendu sur la troisième étape du Tour du Benelux, un groupe de cinq homme parti dans les premiers kilomètres est allé au bout et c’est Taco van der Hoorn qui s’est imposé devant Jorgensen et Durbridge après avoir passé la journée devant.

Après le contre-la-montre de la deuxième étape, le Tour du Benelux devrait retrouver un sprint sur la troisième étape longue de 168.3km entre Essen et Hoogerheide.

Premier vainqueur lundi, Tim Merlier va tenter de remettre le couvert. Si la course du jour devrait se conclure au sprint, le parcours est tout de même moins plat que celui de la première étape et pourrait convenir à un puncheur puissant.

Cinq hommes prennent les devants dès le début d’étape : Samuele Battistella (Astana), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Jorgensen (Movistar), Luke Durbridge (Team BikeExchange) et Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise).

Les équipes Alpecin-Fenix pour Merlier, Deceuninck – Quick-Step pour Hodeg et Lotto Soudal pour Ewan contrôlent l’écart dans le peloton.

Le scénario de la course change à moins d’une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Kasper Asgreen, deuxième du général, est victime d’un ennui mécanique. Deceuninck – Quick-Step se retire donc de la chasse à l’échappée.

Quelques kilomètres plus tard, Caleb Ewan est lui aussi victime d’un problème et est attendu par son équipe qui le ramène dans le peloton à moins de 6km de l’arrivée.

L’écart par rapport aux cinq hommes de tête est encore de 40 secondes et l’équipe Bahraïn-Victorious avec notamment Colbrelli et l'équipe Bora dictent le tempo.

Victor Campenaerts tente sa chance à quatre kilomètres de l’arrivée et creuse un petit écart mais se fait rejoindre par le peloton.

Les cinq hommes ne seront pas revus et vont se jouer la gagne au sprint. Taco van der Hoorn est le plus costaud et s’impose devant Jorgensen et Durbridge. Peter Sagan règle le sprint du peloton.