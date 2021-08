Tour du Bénélux : Suivez en direct la première étape entre Surhuisterveen et Dokkum (LIVE vidéo 15H45)

C’est le coup d’envoi ce lundi du Tour de Bénélux 2021, une course par étapes entre la Belgique et les Pays-Bas. Pour cette première étape de la 17e édition du Tour de Bénélux, le peloton s’élancera depuis Surhuisterveen, dans le nord des Pays-Bas, jusqu’à Dokkum, au bout de 169.6 kilomètres de course.

Dépourvue de toute difficulté, cette première étape complètement plate est réservée aux sprinteurs qui devraient s’expliquer dans la dernière ligne droite. Le kilomètre en or, programmé à un peu moins de 20 kilomètres de l’arrivée, devrait également sourire aux coureurs les plus rapides.