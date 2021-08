Tour du Benelux : Stefan Bissegger empoche le chrono et se pare du maillot de leader, Evenepoel malade et hors du coup

Stefan Bissegger empoche le chrono et se pare du maillot de leader, Evenepoel malade et hors du... Solide Stefan Bissegger ! Propulsé parmi les favoris éventuels avant le départ, le Suisse a brillamment tenu son rang pour remporter la 2e étape du Tour du Benelux, un contre-la-montre individuel tout plat de 11km autour de la ville de Lelystad. Parti très fort, le rouleur de la formation Education-First n’a jamais lâché de lest pour finalement s’imposer en 12min09, soit 15 secondes de moins que l’Italien Edoardo Affini (Jumbo-Visma) et 19 de moins que son compatriote Stefan Küng, 3e (FDJ). Kasper Asgreen (4e) et Max Walscheid (5e) complètent le Top 5. Le rouleur suisse en profite d'ailleurs pour se parer du maillot de leader devant Asgreen (+19).