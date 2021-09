Tour du Benelux : Sonny Colbrelli s’impose en solitaire dans la 6e étape et s’empare du maillot de leader

Tour du Benelux : Sonny Colbrelli s'impose en solitaire dans la 6e étape - Cyclisme - Tour du... Au lendemain de la victoire du sprinteur australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) à Riemst, c'est l'Italien Sonny Colbrelli qui s'est imposé en solitaire dans la 6e étape du Tour du Benelux qui reliait Ottignies-Louvain-la-Neuve et Houffalize (207.6 kilomètres). "On a essayé, j'avais de bonnes jambes et j'ai continué jusqu'au bout. J'ai attaqué pour gagner un peu de secondes. J'ai tenté et j'ai réussi à sortir, même si je ne voulais pas partir tout seul. C'est sans doute une des étapes les plus dures de ma carrière. Demain ce sera aussi dur, j'espère bien rouler", a déclaré le coureur à l'issue de sa victoire Dimanche, le départ sera donné à Namur et l’arrivée jugée à Grammont, où le nom du successeur de Mathieu van der Poel, vainqueur en 2020, sera connu.