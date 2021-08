Tour du Benelux : Rendez-vous royal pour les sprinteurs ? (LIVE vidéo 13H43)

Qui succèdera à Tim Merlier ? Vainqueur en costaud du sprint lors de la 1e étape entre Surhuisterveen et Dokkum, le Belge voudra doubler la mise lors d'un 3e opus à nouveau dédié aux meilleurs sprinteurs du peloton. Au programme, 186 kilomètres entre Essen et Hoogerheide où les coureurs navigueront entre les Pays-Bas et la Belgique et emprunteront deux circuits locaux, l'un autour de Essen (2x) et le 2e dans les alentours de Hoogerheide (3x), la ville d'arrivée.

L'arrivée sera, elle, nichée au bout de plusieurs faux plats montants qui devraient écrémer le peloton et coûter cher aux sprinteurs les moins véloces. Place alors...à l'emballage final avec la crème de la crème des sprinteurs...à part si le vent s'en mêle, comme lundi, et crée des bordures ?