Cyclisme : Tour du Benelux étape 1 - Cyclisme - Tour du Benelux - 30/08/2021 Tim Merlier s’est imposé sur la première étape du Tour du Benelux au sprint dans un petit groupe d’une vingtaine de coureurs au terme d’une étape marquée par les bordures et le problème mécanique d’un Remco Evenepoel qui a perdu plus d’une minute.

Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) était très énervé à l’issue de la première étape du Tour du Benelux (WorldTour), disputée entre Surhuisterveen et Dokkum sur 169.6 km, lundi aux Pays-Bas. Favori à la victoire finale, le Belge s’en est pris à Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), qu’il estime être coupable de sa crevaison et donc de la perte d’une minute au terme de la journée.

"J’étais simplement dans le groupe et tu as coupé ma route", a lancé Evenepoel à Vermeersch à l’arrivée, après la victoire de Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Vermeersch n’a pas réagi. "Tu vas me rire au nez maintenant", a ajouté le natif de Schepdael. "Tu ne devrais pas t’en aller mais admettre ton erreur."

Jos van Emden (Jumbo-Visma) a ajouté de l’huile sur le feu, lui qui a dû quitter le Tour d’Italie fin mai avec cinq côtes cassées et un poumon endommagé. "Vermeersch avouer une faute ? Il m’a appelé quand j’étais à l’hôpital après que j’ai dit qu’il devait me contacter", a écrit le Néerlandais sur Twitter. "La première chose qu’il m’a dite c’est + Tu veux bousiller ma carrière ? +. Je n’ai plus jamais entendu parler de lui. Je suis resté cinq jours à l’hôpital à cause de lui."

Evenepoel et Vermeersch figurent dans la sélection belge pour l’Euro de cyclisme, prévu à Trente en Italie la semaine prochaine.