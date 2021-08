Tour du Bénélux : Quand Oumii parle du favori, son petit ami Remco Evenepoel

La citation est archi-connue mais tellement vraie : " Derrière chaque grand homme se cache une (grande) femme ". Michelle Obama, Yvonne De Gaulle, Jeanne De Funès, Claudine Merckx… ont toutes, à leur manière, dans la discrétion, fait d’énormes sacrifices pour privilégier la carrière de leur mari. A l’ère des réseaux sociaux qui vous détruisent aussi vite qu’ils vous encensent, les hommes politiques, les artistes, les sportifs ont sans doute encore plus besoin qu’avant du soutien inconditionnel de celle (ou de celui) qui partage leur vie.

Oumaïama Rayane, que tout le monde appelle Oumii, est la compagne d’un des coureurs cyclistes les plus médiatisés du moment, l’inévitable Remco Evenepoel, favori du Tour du Bénélux qui débute ce lundi à Surhuisterveen, en Frise néerlandaise. Souvent présente au pied du podium protocolaire lors des victoires de son amoureux, très active sur Instagram avec plus de 23 000 abonnés, la demoiselle, étudiante en sciences économiques à Bruxelles, ne cherche pas pour autant la médiatisation.

Quand nous l’avons abordée samedi sur l’Avenue Houba de Strooper quelques minutes après le succès dans la Brussels Cycling Classic du héros local (NDLR : il a frissonné en passant devant son café de supporters, le Café in de Rustberg, à 15 kilomètres de l’arrivée), " son " héros, elle nous a gentiment renvoyé vers celle qui gère la communication du clan Evenepoel, Stéphanie Clerkx, qui a directement donné son aval. Oumaïama nous a alors parlé du chemin de croix de son compagnon depuis cette terrible chute dans la descente du Col de Sormano, le 15 août 2020. Chemin de croix et renaissance. Le tout en famille, toujours. Avec le papa Patrick, la maman Agna et donc la petite amie Oumii que Remco n’oublie jamais de remercier dans ses interviews.

L’ancien footballeur d’Anderlecht vient de remporter cinq courses en seize jours (NDLR : deux étapes et le classement final du Tour du Danemark, la Course des Raisins et la Brussels Classic). Il n’a sans doute pas encore retrouvé l’intégralité de ses capacités mais le voir à nouveau heureux et dominant sur un vélo, c’est tellement beau pour ses proches. " Je n’ai pas les mots, nous confie Oumii, émue. L’année qui vient de s’écouler a vraiment été difficile à vivre pour lui. Mentalement et physiquement. Mais un an après sa chute, il est de nouveau là, nous sommes là ! Remco est vraiment quelqu’un qui tient à sa famille, qui est reconnaissant envers les personnes qui l’entourent. Vous savez, il y a eu des journées pendant sa rééducation où il était très mal, ça n’allait pas… Avec ses parents, nous étions les premiers à le soutenir. Les gens présents dans les bons jours mais aussi dans les mauvais jours ne sont pas légion. Il ne faut pas l’oublier. "

Depuis son titre mondial chez les juniors en 2018, la vie du gamin de Schepdaal a changé, et c’est un euphémisme. De sportif talentueux mais inconnu du grand public, il est devenu… une star. Un statut grisant, c’est vrai, mais dont il faut pouvoir se protéger aussi. " Remco prend très à cœur tout ce qui se dit et s’écrit dans la presse, dans le public, sur les réseaux sociaux. Oui, c’est parfois difficile à gérer ! ", reconnaît sa compagne. En 2021, il est évidemment impossible pour un sportif professionnel de ne pas être présent sur les " réseaux ". Le plus difficile est de trouver le juste équilibre. Remco Evenepoel lui-même en a parfois fait un peu trop (NDLR : souvenez-vous du tweet posté à l’encontre du virologue Marc Van Ranst ou de celui publié dans la foulée de la chute de Julian Alaphilippe renversé par une moto au Tour des Flandres). Il semble désormais plus discret. Gérer les polémiques est énergivore. Et il a surtout besoin de son énergie pour faire ce qu’il sait faire de mieux : pédaler et gagner !

Enfin, si on reconnaît désormais la pépite de Deceuninck-Quick Step dans la rue, on reconnaît aussi… Oumii. " Heureusement, j’étais déjà sa petite amie avant que sa popularité n’explose. Ce n’est pas comme si ça me tombait dessus d’un seul coup… Cela a été progressif et je n’ai pas été jetée dans ce monde en une fois. Remco et moi sommes ensemble depuis quatre ans. Et donc, je gère. L’inverse serait grave ! ", conclut-elle en souriant.