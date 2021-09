Tour du Benelux : Gérard Bulens "n’aimerait pas être dans la peau du sélectionneur belge" après la 6e étape

Les coureurs belges se sont bien illustrés sur l’exigeante 6e étape du Tour du Benelux entre Ottignies-Louvain-La-Neuve et Houffalize (207 km). Derrière le vainqueur du jour Sonny Colbrelli et son équipier Matej Mohoric, Jasper Stuyven a pris la 3e place en devançant Tiesj Benoot, Victor Campenaerts et Tim Wellens.

Des performances tricolores qui ont certainement attiré le regard du sélectionneur national Sven Vanthourenhout à quelques semaines des championnats du monde en Flandre. Notre consultant Gérard Bulens a évoqué leur prestation après la course.

"Vanthourenhout va-t-il se laisser influencer par les résultats ? Je n’en sais rien. Il y a encore l’étape de dimanche qui peut être intéressante. On sait que Wout van Aert sera le leader de la sélection. On sait aussi que Stuyven – et il a montré aujourd’hui qu’il était en forme - devrait être le deuxième pion le plus important. On a vu du bon Campenaerts mais il est déjà sélectionné pour les championnats d’Europe. On a du bon Tim Wellens, on a du bon Tiesj Benoot qui a déjà travaillé pour van Aert à Tokyo. On a aussi vu un beau travail de Philippe Gilbert et je me dis qu’il faut aussi avoir un véritable capitaine dans cette équipe. Puis, il y a des coureurs qui ne sont pas là comme Remco Evenepoel qui a montré de très belles choses le week-end dernier… Je n’aimerais pas être sélectionneur national ce soir."

L’étape d’aujourd’hui n’était pas tout à fait une étape pour le Colbrelli d’il y a quelques années

Gérard Bulens a également tiré son chapeau à Sonny Colbrelli, dominateur de la 6e étape grâce à une attaque à une vingtaine de kilomètres du but.

"On avait déjà vu dans le courant du Tour de France que c’était un coureur qui avait changé physiquement, qui s’était amaigri et qui grimpait du coup beaucoup mieux. L’étape d’aujourd’hui n’était pas tout à fait une étape pour le Colbrelli d’il y a quelques années mais là, il réussit un joli coup ! Il a très bien terminé l’étape, d’une façon puissante en gérant très bien les derniers 25 km. Il a creusé l’écart et mis une véritable option sur la victoire finale de ce Tour du Benelux. Au-delà de ces deux coureurs-là (Colbrelli et Mohoric), il y a une équipe relativement forte avec eux. Il peut leur arriver peu de choses. Si ce n’est pas Colbrelli dimanche, ça devrait être Mohoric. Aux autres équipes de faire déjouer les plans de Bahrain Victorious."